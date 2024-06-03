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ニナファームジャポン　サプリメント
商品番号 B47390745961
商品名

ニナファームジャポン　サプリメント
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 7,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニナファームジャポン・サンテアージュOX-288○商品内容サプリメント、健康食品○商品状態新品未開封、未使用○内容量180粒(カプセル)×2本○賞味期限写真の2枚目をご覧ください○メーカー希望小売価格15,120円(1本)・お召し上がり方１日2回、1回3粒を目安に、水またはぬるま湯などでお飲みください。・成分オキシリア（オリーブ葉抽出物、ローズマリー葉抽出物、黒インゲン豆抽出物）（フランス製造）・グレープシードオイル・デンプン・オリーブオイル／グリセリン・カラギーナン・ミツロウ・グリセリン脂肪酸エステルコメントなしでの購入OK！！
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