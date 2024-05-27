【セール中】新品 Hi-Neta ハイネッタ シザー マイカスタム102

即購入歓迎♪24時間以内の発送を心がけています。通常価格79,800円新品でしか味わえない柔らかい切れ味を体感してほしいと思っています。元祖ハイネッタ！超人気のロングセラー!!職人さんの技!!ハイネッタは手作り。1本1本丁寧に作られています。こちらの商品は、刃長90ミリの7インチバージョンもございます。そちらをご希望の方はコメント欄からよろしくお願いいたします。片剣。パワー重視。刃長が95のミリの7.3インチになります。長いシザーがご希望の方に♪Hi-Netaハイネッタマイカスタム102片剣7.3インチ全長約185mm刃長95mm（ネジの中心から刃先まで）オフセットハンドル特殊樹脂パッキンハイネッタ特殊鋼材定価198,000円(税込)他にも出品しておりますので是非ご覧下さい。#cupshipをタッチして頂ければ出てまいります。インチ表記はメーカーによって違うと思いますので、全長刃長をご参考にしていただければと思います。アフターメンテナンスに関しましてはご購入後、適切な方法をお知らせしております。売りっぱなしには致しませんので、安心してご購入下さいませ。プロフィールに【注意事項】を記載しておりますので、一読されましてから、ご購入よろしくお願いいたします。ご希望の方は領収書発行いたしますのでご購入後その旨お知らせ下さいませ。Hi-Netaナルトシザーnarutoscissors光シザーヒカリシザー美容師理容セニングトギノンミズタニミズタニシザージョーウェルトラックスシザー柳生武芸サクシードルミエールシザーロイヤルマスターシザーズジャパン内山シザーnbaaシザー#ハイネッタ#ナルトシザー



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