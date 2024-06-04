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七田式　能力開発CD うさぎコース1年分【ほぼ未開封】
商品番号 Y97898789671
商品名

七田式　能力開発CD うさぎコース1年分【ほぼ未開封】
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

七田式　能力開発CDうさぎコース1年分★対象年齢:1、2歳（2021年4月〜2022年3月購入）★七田式に通学していた際の教材です。今年度からCD配布はなくなりましたので貴重な物だと思います。★4月、5月のみ開封済みですが6月から3月は未開封です。7月は冊子に少し折り目が入っていますが（写真をご参照ください）CDは未開封です。★コピー可能な商品のため、返品はご遠慮ください。★別で出品しております、ねこコースと合わせてご購入いただけますとお値引きさせていただきます。#七田式#能力開発CD
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