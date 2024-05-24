eLfinFolk(エルフィンフォルク)コート アウター@これ以上値下げ不可

商品名：elfcoatカラー：navy材質：生産国：日本製サイズ：110cm110cm...身幅40cm着丈47cm※採寸は平置きの状態で行っております。手作業での採寸の為、若干の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。柄・デザイン···無地着丈···ミドル素材···コットン



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