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イチロー3000本安打達成記念　ミニバットコレクション
商品番号 C76711530467
商品名

イチロー3000本安打達成記念　ミニバットコレクション
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 36,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価、税別16万円　2016年の記念品で、もう手に入りません！#プレミア#イチロー選手#通算3000本安打達成記念#ミニバットコレクション外箱の左上に一ヶ所ダメージあり中は、飾っていただけなので綺麗です。野球チーム...大リーグ・MLB
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