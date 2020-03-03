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YAMAHA PACIFICA PAC612VIIFM IDB
商品番号 S83138696463
商品名

YAMAHA PACIFICA PAC612VIIFM IDB
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 24,700 円
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商品詳細

ヤマハYAMAHAエレキギターPACIFICAPAC612VIIFMIDBインディゴブルーギタースタンドは付属しません。ほとんど置物になっており大きな傷や汚れはありません。購入時に入っていた箱に入れて発送致します。VOX　AC30と純正ソフトケースが付属致します。シリーズ...PACIFICA
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