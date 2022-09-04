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オリックスバファローズ 中川圭太選手 ボブルヘッド人形
商品番号 R20235708625
商品名

オリックスバファローズ 中川圭太選手 ボブルヘッド人形
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封ですが、球場で引き換えた時から少し外箱に折れがありました。(写真をご確認ください)受取日は、8/18です。*プチプチに包んで、簡易包装でのお送りとなります。*神経質な方はご遠慮ください。*購入時にプロフィールをご一読ください。*配送トラブルの補償は致しません。野球チーム...オリックス・バファローズ
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