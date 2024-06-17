◎DIADORA ディアドラ テニスバッグ•ラケットバッグ　ピンク\u0026ブラック

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商品詳細
◎DIADORAディアドラテニスバッグ•ラケットバッグ ピンク\u0026ブラック￼多少使用感はありますがまだまだ使える状態です。^^ラケットが8本入る何でも入るラケットバックです^^荷物多く持っていきたいかとお勧めします^^【内容】•センターポケット収納①② テニスラケット8本収納可能•センターポケット収納③ 着替えやタオル収納可•サイドポケット① 財布や携帯などの小物を収納その他硬式ラケット、軟式ラケットの取り扱いもありますので、ご覧いただければと思います^^セットでのご購入の場合多少のお値引き可能です！※中古品につき、キズ・剥がれ等ある旨ご了承の上ご購入処理をお願いします。 （傷等は写真にてご確認の上ご購入判断お願いします）※在庫は本製品しかなく、早いもの順で対応させていただきますので、お求めの方はお早めにお願いします^-^#ヨネックス#初心者#HEAD#YONEX#BAbolaT#DUNLOP#SRIXON#Wilson#Prince#BRIDGESTONE#ラケット#初心者#軽量#美品
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