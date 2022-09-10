サッカー日本代表 ユニフォーム 炎 XL

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商品詳細
サッカー日本代表のフランス大会のレプリカユニフォームです。着用はせずにしまっていまいた。マーキング剥がれなどはありませんが、10年前くらいにいただいた物なので経年劣化はあるかもしれません。サイズ表記はXLです。ASICS社のロゴがありますが質感や内タグがないので海外のレプリカ品と思われます。ご理解のいただける方のみお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reboot633836.html
http://narcologia.ru/goods/passionate477513.html
http://narcologia.ru/goods/reflector508864.html
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