【新品】HEAD ヘッド　テニスラケットバック　断熱効果　CCT ブラック

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【新品】HEADのテニスラケットバックです。新品、未使用にて自宅保管です。断熱効果CCTのある仕様になっております。未使用では御座いますが神経質な方のご購入は御遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。種類···ラケットバッグ／ラケット6本くらい入ります。メインポケット2ヵ所／他ポケット1ヵ所バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナーカラー•ブラック送料削減のため折り畳んでの梱包となります。