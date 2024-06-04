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値下げNIKEナイキマンチェスターシティアウェイアルゼンチン代表アグエロレプリカ
商品番号 B65863712126
商品名

値下げNIKEナイキマンチェスターシティアウェイアルゼンチン代表アグエロレプリカ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,731 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしてなければ100円位します。大幅値下げしてくる方はブロックになる場合がありますので。こちら偽物だと思う方は購入ご遠慮下さいましたトラブルからなりたくないので。主に古着屋やインターネット購入の素人保管品です。●サイズ：タグ表記メンズSサイズ状態悪くないと思いますが少し使用感引っ掛け汚れあります肩幅cm身幅cm着丈cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地裏地●状態：回着用しました。使用感汚れ引っ掛けあります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/stair671200.html
http://narcologia.ru/goods/recommended623790.html
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