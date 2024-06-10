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新品未使用　粉引盛鉢　石原伸雄　菓子器　野歩陶房
商品番号 U38752735270
商品名

新品未使用　粉引盛鉢　石原伸雄　菓子器　野歩陶房
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族で誰も使わないので出品します。中の盛鉢は綺麗ですが、外箱には少し傷があります。#新品未使用　#粉引盛鉢　#石原伸雄　#菓子器　#野歩陶房#あっちー茶道華道在庫
http://narcologia.ru/goods/approximate400820.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate349677.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement735099.html

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