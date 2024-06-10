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商品詳細
家族で誰も使わないので出品します。中の盛鉢は綺麗ですが、外箱には少し傷があります。#新品未使用 #粉引盛鉢 #石原伸雄 #菓子器 #野歩陶房#あっちー茶道華道在庫
http://narcologia.ru/goods/approximate400820.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate349677.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement735099.html
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