慶應義塾 応援Tシャツ ユニフォーム 甲子園 東京六大学野球 ヘインズ サイズL

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商品詳細
夏の甲子園少しでも涼しく応援していただきたいので薄いTシャツにKEIOロゴアイロンプリントしました。カラー···グレー野球チーム···慶應（KEIO）サイズ…LL：身長175-185、胸囲96-104新品未着用#慶應#慶應義塾大学#KEIO
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