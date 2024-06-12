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慶應義塾 応援Tシャツ ユニフォーム 甲子園 東京六大学野球 ヘインズ サイズL
商品番号 U43839418842
商品名

慶應義塾 応援Tシャツ ユニフォーム 甲子園 東京六大学野球 ヘインズ サイズL
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

夏の甲子園少しでも涼しく応援していただきたいので薄いTシャツにKEIOロゴアイロンプリントしました。カラー···グレー野球チーム···慶應（KEIO）サイズ…LL：身長175-185、胸囲96-104新品未着用#慶應#慶應義塾大学#KEIO
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