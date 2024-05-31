匿名配送　Wilson ラケットバッグ　T0501L NEW TOUR 6PK

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商品詳細
カラー ネイビー 紺新品未使用タグつき定価6400円新品未使用ですが、保管時に多少汚れがついている場合があります。半分に折りたたみ、濡れないようにビニールに入れ、宅急便で発送します。安心の匿名配送です。種類···テニスバッグ種類···ラケットバッグ
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