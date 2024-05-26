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MIZUNO ソフトボール用バット3号
商品番号 A72659518001
商品名

MIZUNO ソフトボール用バット3号
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 6,600 円
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商品詳細

商品詳細MIZUNO/ミズノ商品名ソフトボール用バット3号モデルBEYONDMAXKING(2TB-61640)84cm/5.7cmDIA付属品本体、ケース※※※※※※※※※※※※※※※※主人が使ってましたが、もう使わないとの事だったので、出品することに致しました(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)何度か使用してますが、グリップの部分も、綺麗な方です。※※自宅保管の為、写真を御覧になってご購入下さい(❁ᴗ͈ˬᴗ͈))※※競技の種類···ソフトボール素材···カーボン
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