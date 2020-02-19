北海道日本ハムファイターズ　西川遥輝選手　ユニフォーム

北海道日本ハムファイターズ西川遥輝選手盗塁王タイトル記念ユニフォーム受注生産Lサイズパーカーの上から羽織って着るのもオススメです。2回ほど着用して観戦しました。畳んで保管していたためシワがあります。神経質な方はご遠慮ください。



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