北海道日本ハムファイターズ　西川遥輝選手　ユニフォーム

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商品詳細
北海道日本ハムファイターズ西川遥輝選手盗塁王タイトル記念ユニフォーム受注生産Lサイズパーカーの上から羽織って着るのもオススメです。2回ほど着用して観戦しました。畳んで保管していたためシワがあります。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi287647.html
http://narcologia.ru/goods/capitation435308.html
http://narcologia.ru/goods/mythic468635.html
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