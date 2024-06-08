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テニスバッグ
商品番号 Y77471654999
商品名

テニスバッグ
ブランド名 ディアドラ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用なので傷や汚れは特にありません。半年前くらいに8800円で購入しましたが、使う機会がなく保管してありました。シューズを入れる収納やウェア類の収納など使い勝手はかなりいいかと思います。何かあれば気軽にコメントの方を宜しくお願い致します。
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