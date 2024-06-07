大谷翔平 エンゼルス 13Kボブルヘッド 人形 奪三振 記念 フィギュア

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商品詳細
4月8日のブルージェイズ戦で入場者に限定配布された、大谷翔平選手のボブルヘッド人形です。２万５０００人限定の非売品。現地で観戦した家族の代理出品になります。箱潰れは見当たりません。プチプチに包んで段ボールに入れ、宅急便で発送いたします。※注意新品未開封品です。外観(箱)は綺麗ですが、海外製品のため初期傷等ある可能性ございます。神経質な方の購入はご遠慮ください。手元にございますので、即日発送可能です。MLB13奪三振ノベルティ球場配布
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