アクティバイタル プロ 5本指 S-M 黒 白 日本製 ソックス 靴下

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商品詳細
こちらアクティバイタルプロ、フットサポータースーパーファイブです。テーピング機能 足首の保護・負担軽減 足底腱膜サポート ねんざ予防 サイズ：S-M22.5〜25.5㎝ カラー：ブラック ホワイト 2足セット日本製特許取得の足袋型フットサポーターが足首・アキレス腱・足裏を強力サポートゴリラグリップで力強く動ける！ニンジャソックス 約9.5倍のグリップ力・足首の内反ひねり予防・足裏のアーチ形成をサポート・グリップの強化・衝撃吸収・テーピング機能で足首を保護※他のカラーとの組み合わせも可能です。ご購入前にお問い合わせ下さい！値下げ不可#アクティバイタル商品一覧#販売中のソックス一覧
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