ヨネックス☆ジオブレイク50V ソフトテニス

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商品詳細
GEOBREAK50V前衛向けガットはゴーセンのガムブーストのブラックをテンション27で張っています。グリップテープはヨネックスのウエットスーパーストロンググリップ黒を巻いています。エッジ部分の傷の程度は写真8、9枚目に載せてあります。サイズUL1グリップサイズ···1
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