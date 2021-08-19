横浜DeNAベイスターズ 森敬斗選手 試合後投げ込みサインボール

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商品詳細
野球チーム···横浜DeNAベイスターズ横浜DeNAベイスターズ森敬斗選手が4月8日の試合後サインボールを投げ込みの際キャッチ致しました。コレクションしていたのですが金欠のため出品致します。森敬斗選手のファンの方、ベイスターズのファンの大切にして頂ける方にお譲り致します。即購入⭕️即発送⭕️値下げ交渉⭕️よろしくお願いいたします
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