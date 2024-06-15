⑥デザインチューニング　ブライム　5X　BRIM コバルトブルー

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デザインチューニング BRIM(ブライム）シャフト 2023年8月発売予定-SPASgolf天国



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全フレックス試打‼️デザインチューニングから元調子のシャフトが登場！【デザインチューニング BRIM ブライム】



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10月29日値下げしました！※こちらの出品物はコバルトブルー、5Xになります。※他重量、カラー、フレックスも販売出来ます。コメント欄からお問い合わせ下さい。※店頭でも販売しております。コメントにて在庫確認後の購入をお願い致します。※お手持ちのクラブを配送頂ければ、取り付けることも可能。コメント欄からお問い合わせ下さい。(別途工賃かかります)スリーブ取付後販売価格です。・テーラーメイド(1W、FW)・タイトリスト(1W、FW)・キャロウェイ(1W、FW)・ピン(1W、FW)・プロギア・ブリヂストン・コブラ(1W、FW)・ミズノ(1W、FW)・スリクソン(1W、FW)・ヤマハ・ホンマ・PXGエリートグリップ、X360ラバー黒、バックライン無を装着後お届け。スリーブ先端～グリップエンド44インチにて作成。※長さ、チップカット量も指定可。商品詳細独自の技術により既存の元調子と一線を画する最適な剛性分布を保持、スムーズなフィーリングを実現。余分な動きを抑制し、振りやすさを追求した元調子シャフト。トップからの切り返しでヘッドの位置を感じられる解像度の高いシャフト挙動により、的確にタイムングを取りインパクトまで加速できる。40/50/60g各FLEXにおいて、それぞれのFLEX値を微妙に変化させ手元の剛性を最適化。硬くなるつれて、より早い切り返しにも対応しつつ、空気を切り裂くような一定方向のシナリにより常に安定したスイングの再現が可能#ゴルフ#GOLF#シャフト#Shaft#デザイン#design#チューニング#Tuning#ブライム#BRIM#コバルト#Cobalt#ブルー#BLUE#50#X#テーラーメイド#TaylorMade#キャロウェイ#Callaway#タイトリスト#Titleist#ピン#ping#コブラ#COBRA#ミズノ#mizuno#プロギア#prgr#ブリヂストン#BRIDGESTONE#スリクソン#Srixon#ヤマハ#YAMAHA#ホンマ#HONMA#pxg#パーソン#person#エクストリーム#EXTREME33000@550@2000@500@1700@37750#ttシャフトデザインチューニング