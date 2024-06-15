470/メンズ☆TaylorMade 他15本 初心者向け ゴルフクラブセット

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◎人気一流メーカー『TaylorMade』『Callaway』他ゴルフクラブ15本と『adidas』キャディバッグセットです。◎クラブもバッグもお掃除済みなので、このままコースでお使い頂けます♪右利き男性用シャフトの硬さ【S】比較的力の強めの方にお勧めです。【セット内容】■ドライバー1番(10.5度)：TaylorMade/TOURBURNER■フェアウェイウッド3番(15度)：TaylorMade/BURNER5番(18度)：〃■ユーティリティ6H番(-度)：cobra/Fly-XL■アイアン番手：3.4.5.6.7.8.9CallawayGOLF/BIGBERTHA/X-12/IRONS■ウェッジP：CallawayGOLF/BIGBERTHA/X-12/IRONSW(50度)：CallawayGOLF/BIGBERTHA/IRONSS(54度)：〃■パターODYSSEY/DUALFORCE/440/スチールシャフト■付属品・キャディバッグフード付き『adidasアディダス』カラー：ブラック×シルバー【ゴルフクラブ詳細】シャフトはパター以外軽量素材のカーボン製となります。通常使用に伴うすり傷・当たり傷はございますが、プレーに影響を及ぼす様な大きな傷等はなくグリップもまだまだ使用可能です。【キャディバッグ詳細】人気一流メーカー『adidas』シンプルでスポーティーなデザインの軽量バッグです。傷汚れ等ある中古品ですが普通にお使い頂けます。◎これからゴルフを始められる方に丁度良い内容になっております。このままコースでお使い頂く事が出来ます♪☆他のごるふくらぶセットはこちら⇒#xwq1