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ジェイコブ・デグロム／Kーカウンターボブルヘッドフィギュア（メッツ／非売品）
商品番号 F86094263115
商品名

ジェイコブ・デグロム／Kーカウンターボブルヘッドフィギュア（メッツ／非売品）
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...大リーグ・MLB・2022年、メッツ本拠地シティフィールドにて限定配布された、ジェイコム・デグロムのバブルへッド人形です。・台座にKーカウンターが付属しています。・気泡緩衝材、段ボールにて梱包し、補償追跡付きのメルカリ便、ヤマト宅急便にて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/preference812338.html
http://narcologia.ru/goods/calling640550.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial615116.html

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