ジェイコブ・デグロム／Kーカウンターボブルヘッドフィギュア（メッツ／非売品）

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商品詳細
野球チーム...大リーグ・MLB・2022年、メッツ本拠地シティフィールドにて限定配布された、ジェイコム・デグロムのバブルへッド人形です。・台座にKーカウンターが付属しています。・気泡緩衝材、段ボールにて梱包し、補償追跡付きのメルカリ便、ヤマト宅急便にて発送いたします。
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