フォーシスアンドカンパニー　ブライダルインナー E70 フレアパンツ

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商品詳細
FOURSIS\u0026Co.のブライダルインナーです2023年10月の挙式で使用しましたホームクリーニング済み。私がサードオーナーになります以前のオーナー様達がとても綺麗に使用してくださっていたので、目立った傷や汚れはございません。ブラジャー：E70(アンダーバスト70、バスト90)ウエストニッパー：64(ウエスト61〜67、ヒップ83〜93)ガードル：Lサイズガードルのみ、ネット購入とのことです。#結婚式 #ブライダル #ウェディング #インナー #フォーシス #セモア #ワコール#ブライダルインナー
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