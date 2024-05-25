市松人形 着物 女の子63cm

柄・デザイン···花柄種別···日本一松人形ご覧頂き、誠にありがとうございます。とても春らしい桜色の着物を着た、飾り市松さんです。す大切に飾っていましたが、家の荷物の整理で、お嫁に出す事にしました。身長は約63cmです。柄・デザイン...花柄種別...日本人形☆ケース無しの価格となります。☆ガラスケース付きで送る場合は、別途、郵送料金のみ上乗せとなります。ケースは割れやすいため、破損等、補償しかねます。



△アンティーク 市松人形 女の子(高さ 約63cm)△着物/古布/正絹/刺繍 ...



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