スパイスラック　４段　横幅35㎝

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商品詳細
横幅35㎝の木製シェルフです。見本のようにスパイスラック、ミニカー収納や食器収納等、用途は色々です。背面には落下防止の丸棒があります。【サイズ】＊変更しました。外寸 縦51㎝横35㎝奥行き9㎝内寸(奥行きは実質使用可能寸法)上段縦4㎝横31㎝奥行き8㎝3段目縦13㎝横31㎝奥行き8㎝2段目縦13㎝横31㎝奥行き8㎝下段縦13㎝横31㎝奥行き8㎝★カラーワトコオイルエボニー☆カラー変更承りますので、サンプル写真を参考にお選びいただきメッセージをお願いいたします。サイズ変更承ります。棚の高さ、横幅、等ご自由にご指定下さい。この場合、価格が上下しますのでメッセージにてご連絡ください。折り返しお見積もりのメッセージをさせていただきます。納期について最大で21日程いただく場合がございます。ご了承ください。ハンドメイド品とご理解いただける方のみお願いいたします。無垢材をしておりますので、反り、捻れ、割れ等有る場合もございます。また、がたつきが生じる場合がございますが、その時はフェルト等で調整をお願いいたします。本体のみの販売です。簡易包装での発送です。#調味料棚#スパイスラック#キッチン収納#キッチンペーパーホルダー#キッチンペーパーラック#キッチンシェルフ#キッチンスパイスラック#キッチンペーパー#キッチン#おしゃれキッチン#マルチラック#収納#シェルフ#棚#コレクション棚#コレクション素材···木カラー···ブラウンカラー···ブラウン素材···木
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