アイボリー赤 黒 4点セット

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サイズ縦17センチ横24センチまち幅11センチ持ち手35センチ軽くて丈夫なプラカゴです水に強く汚れても洗えますお買い物お散歩レジャープール温泉など色々使えて大変便利です丁寧に仕上げてますがハンドメイドのため多少の傷ゆがみサイズの誤差にはご理解下さい#チーにゃんのプラカゴ屋多数出品しています見て頂けると嬉しいです又オーダーもお受けしています宜しくお願いします価格3300円2300×24600円合計7900円