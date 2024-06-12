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- 時代 九谷焼 六角瓢箪型瓶ペア 吉田屋 玉竜作 送料込み0927
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商品詳細
送料込み 即購入ok！胴幅 8.0cm高さ 17.0cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper606309.html
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時代 九谷焼 六角瓢箪型瓶ペア 吉田屋 玉竜作 送料込み0927 - 陶芸
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