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時代　九谷焼　六角瓢箪型瓶ペア　吉田屋　玉竜作　送料込み0927
商品番号 C77634636623
商品名

時代　九谷焼　六角瓢箪型瓶ペア　吉田屋　玉竜作　送料込み0927
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！胴幅　8.0cm高さ　17.0cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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