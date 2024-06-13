海外メーカーLOONGSOULDOLLQingTongFrenchWhiteSkin ホワイトB-B62-02Body 62cm？公式メイク製造日：2023年2月※写真１枚目は公式写真です。（参考までに）通販にてメイク有りの購入した物です。イメージと違った為、出品いたします。お譲りは本体（ヘッド+ボディ）と証明書と付属してきた紙類のみです。それ以外は付属しません。外箱は届いた時からダメージがありました。気にされない方のみご購入下さいませ。発送時は外箱を不透明の袋で覆ってお送りします。※着払い発送です。



数量限定】QingTong Fullset｜DOLK（ドルク）



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LOONG SOUL DOLL QingTong ホワイト ： ヘッド ボディ - おもちゃ/人形



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