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ソファ　1人掛け　リーンロゼ　ligne roset Togo ワインレッド
商品番号 A20190104017
商品名

ソファ　1人掛け　リーンロゼ　ligne roset Togo ワインレッド
ブランド名 リーンロゼ
特別価格 税込 29,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リーンロゼ　トーゴ　1Pソファー本体サイズ幅870×奥行1020×高さ700(mm)※曲線部や若干の個体差があるため、表記と多少の差異が生じる場合があります。あらかじめご了承下さい。状態は長年使用による使用感が御座います。見落としがあるかもしれませんが、ご理解ある方でご購入お願いします。カラーはワインレッドです。質問はコメント下さい。他のお色や3Pソファも出品しています。テイスト···エレガント、シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧カラー···レッド主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/forthcoming926392.html
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