値下げ！光和陶器　ディナーセット　ナイフ・フォーク・スプーン



光和陶器 ディナーセット ナイフ・フォーク・スプーン 激安正規品 38.0 ...



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カトラリー/箸（ゴールド/金色系）の通販 3,000点以上（インテリア ...

10/26お値下げしました！スープスプーン以外の、光和陶器のプリンセスディナーセットになります。ホワイトシャルマンナイフ・フォーク・スプーン ディナーセット昭和52年に購入した母が購入したものです。箱に日付の記述あります。程よい重厚感、デザインも上品なアンティークものです。経年による小さなサビ、黒ずみなど数カ所でている所があります。シルバー磨きを使っていただけるときれいになるかと思います。※同梱のシルバーポリッシュあり【内容】サービススプーン1サービスフォーク1フィッシュフォーク5フィッシュナイフ5シュガーレードル1デザートナイフ5デザートフォーク3デザートスプーン5コーヒースプーン3ケーキフォーク5バタースプレター5写真の×印、スープスプーンは付属しません。デザートフォークは3本になります。ビニールに入っているものは基本的に未使用品になりますが、一部、使用してるものもあるかと思います。質問等ありましたら、お気軽にどうぞ(^^)