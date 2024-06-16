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商品詳細
ミキモト❤️三木屋仁清「抹茶椀」皿付きとても素敵な抹茶碗、カフェボールです。2客セットで。楽天では皿なしで1客8800円で出てます。貴重なお品ですので大切にしてくださる方に。抹茶碗 口径9.8cm高さ7.2cm皿 直径15cm
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ミキモト❤️三木屋仁清「抹茶椀」皿付き abdulyusuf.co
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