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ミキモト❤️三木屋仁清「抹茶椀」皿付き
商品番号 L45656360384
商品名

ミキモト❤️三木屋仁清「抹茶椀」皿付き
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミキモト❤️三木屋仁清「抹茶椀」皿付きとても素敵な抹茶碗、カフェボールです。2客セットで。楽天では皿なしで1客8800円で出てます。貴重なお品ですので大切にしてくださる方に。抹茶碗　口径9.8cm高さ7.2cm皿　直径15cm
http://narcologia.ru/goods/septet167019.html
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