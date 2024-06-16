アンティーク　レザーチェアー

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商品詳細
15年前にニューヨークで購入しました。当時15万ぐらいしたと思います。引っ越しするので泣く泣くの出品です。本革でウッド部分は黒です。アンティーク家具椅子チェアライオンレザーチェアウッドチェアテイスト···洋風主な素材···木
http://narcologia.ru/goods/reinforcement104999.html
http://narcologia.ru/goods/composite594254.html
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