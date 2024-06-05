アフリカ 3本脚 スツール i 民藝 民芸 古道具 アンティーク ビンテージ

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アフリカのスツールです。国や民族は不明ですが、エチオピアのものだったかと存じます。個人的にも特に好みの1脚で、全体のバランス感や置いた時の佇まいが非常に美しいです。天板の文様は彫りかあるいは金属等を埋め込んでいるようにも見えます。子供用の椅子として、あるいは展示台として。そのまま置くだけでも様になるでしょう。古いものですので、傷や汚れ、割れ、補修跡などございます。グラつきはありません。神経質な方はお控えください。サイズ(cm)直径30高さ25※素人採寸