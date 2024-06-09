カリモク60 ロビーチェア 3シーター モケットグリーン U36213QDK

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カリモク60ロビーチェア3シーターモケットグリーンU36213QDKソファーkarimoku商品モデル番号‎U36213QDKサイズ:幅174ｃｍ×奥行78×高さ73×座高39cm素材:ブナ(木部)/ファブリック(座面)塗装:ダークウォールナット生産国:日本未使用品です。付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。包装箱に剥がれ、破れ、汚れがある場合があります。素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。以上をご了承の上の購入を願います。フリマ売買のため、保証は適応外となります。