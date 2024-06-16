気まぐれ値下げ【廃盤品】チャイニーズレジェンド

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今では廃盤のお品です。1987～1993年の僅か７年のみ製造されたChineseLegendその名の通り中国の風景が描かれています。種類...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器サイズ...中（直径：18.0～24.9cm）画像をご確認の上ご購入くださいませ。5,555円から値下げしました