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有田焼　林九郎作　夫婦湯呑セット
商品番号 T18939183843
商品名

有田焼　林九郎作　夫婦湯呑セット
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

有田焼　林九郎作　夫婦湯呑　蓋付き湯呑　金彩カラー···グリーン素材···陶磁器サイズ　約　高さ8x直径5.5cm　約　高さ9x直径6cm箱に入れて、自宅保管しておりました品物です写真の箱に入れて発送しますが、箱自体は、オリジナルの箱ではありませんので、ご容赦願います
http://narcologia.ru/goods/Taipei9271.html
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