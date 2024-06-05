有田焼　林九郎作　夫婦湯呑セット

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商品詳細
有田焼 林九郎作 夫婦湯呑 蓋付き湯呑 金彩カラー···グリーン素材···陶磁器サイズ 約 高さ8x直径5.5cm 約 高さ9x直径6cm箱に入れて、自宅保管しておりました品物です写真の箱に入れて発送しますが、箱自体は、オリジナルの箱ではありませんので、ご容赦願います
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln799302.html
http://narcologia.ru/goods/ordering750779.html
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