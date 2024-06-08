二人掛けソファー　送料無料

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※必ずご納得頂いた上ご購入ください。ほぼ使用してなかったので美品かと思います。使わない間、押入に保管してました。クッションのヘタレ一切ありません。送料込みなのでお値下げは難しいです。テイスト···アンティーク・クラシックカラー···ブラウン主な張り地···人工皮革（合成皮革）