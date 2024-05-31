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- 【送料無料】◆有田焼 古伊万里 秀峰 大皿 絵皿 直径31cm /814
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商品詳細
◆有田焼 古伊万里 秀峰 飾り皿 飾皿 大皿 絵皿 直径31cm 木箱つき 色絵 花鳥図 保管品商品名：有田焼古伊万里秀峰飾り皿サイズ約：直径31cm付属品：木箱状態：未使用と思われますが、長期保管により汚れがあります。
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