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アンティーク、ラタン　籐製品テーブル付き椅子
商品番号 Q61254274629
商品名

アンティーク、ラタン　籐製品テーブル付き椅子
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラタン　籐製品テーブル付き椅子　中古主な素材···籐・ラタン【サイズ】床から座面まで約30cm横幅約88cm奥行き約52cm床から背もたれ1番上まで約68cm
http://narcologia.ru/goods/encourage44272.html
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