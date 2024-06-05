アンティーク、ラタン　籐製品テーブル付き椅子

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商品詳細
ラタン 籐製品テーブル付き椅子 中古主な素材···籐・ラタン【サイズ】床から座面まで約30cm横幅約88cm奥行き約52cm床から背もたれ1番上まで約68cm
http://narcologia.ru/goods/encourage44272.html
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