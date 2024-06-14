［MARUI インテリア］リクライニングチェア

［購入店］丸井新宿店［購入期］2020年1月［購入額］¥44,800＋TAX［サイズ］《使用時》縦約106×横約54×高約78∟写真.1〜6《折畳時》縦約135×横約58×幅約4∟写真.9〜10---［補足］①写真一枚目のように、ソファー等を置いて 部屋に佇み、実使用はほぼしておりません②非喫煙・ペットちゃん無のリビングに設置③高さは、4段階調整可 ∟写真.6--------どうぞ、よろしくお願いいたします※ソファー×2は、お品物に含まれませんソファー椅子 イス いすチェアワーキングチェアACTUS/アクタス/ARFLEX/アルフレックス/BOCONCEPT/ボーコンセプト/IDC/大塚家具/ARMONIA/アルモニア/IDEE/イデー/ESTIC/L.E.S/LIFEEDITORIALSTORE/家具蔵/カグラ/CASSINA/カッシーナ/KARIMOKU/カリモク/カンディハウス/クラスティーナ/KEYUCA/ケユカ/匠ソファ/TRUCK/トラック/ニッセン/NITORI/NOYES/ノイエス/NOCE/ノーチェ/HUKLA/フクラ/FLANNELSOFA/フランネルソファ/FRANCFRANC/フランフランJOURNALSTANDARDFURNITURE/JSJ.S.CyTwomblyサイ・トゥオンブリー北欧PH5 PH3 PH ルイスポールセン ルイス・ポール



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