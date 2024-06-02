【4脚セット・未使用】infiniti　ドロップ　ガーデンチェア　イエロー

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[サイズ]・本体：W540×D510×H780[mm]・座高(SH)：425[mm][カラー]・座、脚:イエロー[材質]・シェル：ポリプロピレン+グラスファイバ[機能]・スタッキング可能(6脚まで)・イタリア製[メーカー]・infiniti(オカムラ取り扱い)（オカムラ8253シリーズ8253SZ-GC33）参考価格：約20.900円※御使用端末の環境により多少画像の表示色と実物の色に差違が生じる場合がございますのでご了承ください。※今回写真撮影の為に中身を出させて頂きました。※倉庫保管の為若干の傷や汚れがある可能性がございます。細かい所まで気になる方はご遠慮ください。わずか2.7kgと非常に軽量で耐衝撃性にも優れる樹脂フレームの屋外屋内兼用チェア。使用頻度が高く、移動の多いイベント会場やフードコートなどレイアウトの変化するスペースにも最適です。ローバックなフォルムは席数の多いスペースでも圧迫感を与えません。小動物のようなユーモラスなシルエットも大きな魅力です。スタッキングチェアミーティングチェア