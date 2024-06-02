ブレステイキング/2023限定モデル(インディゴカラー)M

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種類···サックスアクセサリー・パーツ···ストラップ✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼ブレステイキングストラップライザプレミアムⅡ2023年サクソフォン限定モデルインディゴカラー岡山県児島産の高品質デニムを採用。デニム地には撥水加工を施すことで耐久性を高めています。普遍的ファッションアイテムであるジーンズを模して、革パッチと赤タブをあしらいました。種類···サックスアクセサリー・パーツ···ストラップサイズ…M箱無し✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼楽器店にて7/9に購入。2時間ほど練習で使用。購入時メーカーにフックの交換をしてもらっています。落下防止、マーチングをしている方には特におすすめです。一度使用した際にサイズを間違って購入してしまったことに気づいたのでメーカーに問い合わせたところ返品交換ができないこととメーカーは既に限定色カラーが欠品しているとのことで、今回出品することにしました。⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆通常本体(¥24,750)＋セーフティーフック交換代(¥3,300+往復送料)約¥29,000→¥25,500⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆#サックスストラップ#ブレステイキングストラップ#ブレステイキング#sax#サックス#アルトサックス#テナーサックス#バリトンサックス