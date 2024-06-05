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- 【美品】ウェッジウッド 平皿 プレート 丸皿 大皿 ディナープレート【即発送】
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商品詳細
ホテルにあるような綺麗なお皿です！お正月やお盆の人が集まる時期にも！大きさは直径27.5高さ1.5#食器#洋食器#アンティーク#ヴィンテージ#ビンテージ#丸皿#平皿#プレート#プレート皿#大皿#ウェッジウッド#WEDGWOODパーティー用お正月クリスマス
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http://narcologia.ru/goods/marshal123780.html
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