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【美品】ウェッジウッド 平皿 プレート 丸皿 大皿 ディナープレート【即発送】
商品番号 X33361766894
商品名

【美品】ウェッジウッド 平皿 プレート 丸皿 大皿 ディナープレート【即発送】
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホテルにあるような綺麗なお皿です！お正月やお盆の人が集まる時期にも！大きさは直径27.5高さ1.5#食器#洋食器#アンティーク#ヴィンテージ#ビンテージ#丸皿#平皿#プレート#プレート皿#大皿#ウェッジウッド#WEDGWOODパーティー用お正月クリスマス
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