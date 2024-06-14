vstarブイスターユニバースbox 新品未開封

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードハイクラスパックvstarブイスターユニバースbox新品未開封 シュリンク付きBOXになります。よろしくお願い致します。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲーム#ポケカ#ポケモンカード#vstarユニバース
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