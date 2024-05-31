applause マービンマーシャン ビンテージマグ (検索)ファイヤーキング

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最終大幅値下げ！これ以上の値下げはありません。ご覧頂きありがとうございます。applause製マービンマーシャンのビンテージマグです。正式名称は『MARVINTHEMARTIANDECALMUG』となっております。数年前に仙台のアメリカのビンテージ雑貨を扱うお店で約12000円で購入しました。状態はコーヒーや紅茶の黄ばみも見られず未使用品かと思われます。主観的に商品自体の製造ムラもあまりないと思いますし、自身は観賞用にガラス棚に飾っていたのみなので美品かと思います。日本では探してもまず売ってないアイテムだと思います。コレクション整理の為ゆうゆうメルカリ便送料込みで出品させて頂きますのでお探しの方は是非ご検討下さい。