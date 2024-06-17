T355☆美品☆ウニコ　CALIME　カリム　2人掛けソファ　北欧　オーク材

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∞☆商品詳細☆∞☆メーカー☆unico ウニコ☆商品名☆2人掛けソファ☆モデル☆CALIME カリム☆サイズ☆幅1570 奥770 高750 座面まで370㎜∞☆商品状態∞こちらの商品は一般住宅使用品になります。使用に伴い多少の小傷や擦れはございますが、全体的にはきれいなお品です。状態は画像にてよくご確認の上ご入札をお願いいたします。∞発送方法∞発送は ・らくらくメルカリ便 ・たのメル便 での発送となります。上記で取り扱い出来ないものは、発送方法、未定で出品しております。その場合、その他の発送方法での発送となります。着払い出品になっているものも基本元払いでの発送となりますので、購入後送料分はお振込みいただく場合もございます。お品物によっては発送自体難しいお品もございますので、購入前にコメントをお願いいたします。弊社の倉庫に直接引き取りも歓迎しておりますので、引き取り日程を事前にご相談下さい。商品保管場所は横浜市瀬谷区の倉庫となります。火曜日と日曜日は定休日になりますのでそれ以外の日程でご相談下さい。