廃盤 iittala プレート セラドングリーン 26cm

イッタラ26cmプレート廃盤カラーセラドングリーン使用回数は少ないですが普段使いしていたため目立たない小傷やみず跡などあり見落としているかもしれません。中古品にご理解ある方のみ御検討頂けますと幸いです。ワンプレートにも適しており色合いも料理を邪魔せずとても素敵です。大皿料理にももちろん使いやすいサイズですので是非。丁寧に梱包し発送いたします。



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取り扱い終了】iittala/イッタラ/Teema/ティーマ/プレート 26cm ...



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イッタラ ティーマ セラドングリーン 26cm 2枚セット | フリマアプリ ラクマ



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