ロフトベッドパイプベッド シングル ベッド デスク付シングルベッド木収納スチール

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【1台2役で自由性が一層広がる】【二つのはしごが付く】【二つのはしごが付く】【30cm高さのサイドフレーム付く】【こだわりの安心構造】【空気流通性にも優れる】【ご注意事項】：1.組立品となっております。組み立てには、専用の工具が必要です。2.大型商品ですので、開梱後のお客様都合による、ご返品を承る事が出来かねます。万が一、搬入ができなかったなどの理由による、ご返品の際は往復の送料とお手数料をお客様にご負担いただきます。商品梱包サイズをよくお確かめの上ご購入下【商品仕様】サイズ外寸：103幅×204長さ×136高さcm重量：24.5kg耐荷重：約120kg素材：スチール（塗装仕上げ）カラーブラック、ホワイトDescriptionおすすめポイント1.ワンルームや子供部屋に最適なロフトベッドです。ベッドの下にはソファやデスク、シングルベッドなど、さまざまなアイテムを置くことができるため、スペースを無駄にせずに効果的に活用できます！また、シンプルなデザインなので、どのような部屋のインテリアにも簡単に合わせることができます。2.両側にはしごが付いたロフトベッドは、登りやすさが魅力です。どちらの側からでも簡単にベッドにアクセスできます。これにより、時間を節約し、快適に寝床に入ることができます。さらに、この設計はスペースを有効に活用します。ベッドの下にデスクや収納スペースを配置できます。両側にはしごが付いたロフトベッドは、利便性とスペース効率を高め、安心して使用できます。部屋のレイアウトや家具の配置によっていつでも調整でき、左右どちらでも取付けが可能です。さいませ。3.ロフトベッドは簡易な衣類掛けとしても機能します。タオルや衣類など、様々なものを素早くかけることができます。ベッドのフレームやはしごには、便利なフックや棚が付いている場合もあります。これにより、必要なアイテムを手軽に収納できます。また、衣類の整理や通気性の向上を促し、清潔で整頓された環境を維持するのに役立ちます。多機能性とスペースの有効活用により、快適な生活空間を提供します。